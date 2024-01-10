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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 379 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 28 sentetik hap, 10 tabanca mermisi, 3 kartuş, 1 alüminyum folyo ve 102 bin 900 lira ele geçirildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
10.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:55
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ahmet Özdemir (23) ve Necattin Kılıç'ın (36), İlkadım ilçesindeki evlerine dün operasyon düzenledi. Aramalarda 379 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 28 sentetik hap, 10 tabanca mermisi, 3 kartuş, 1 alüminyum folyo ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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