Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda K.K. (40) gözaltına alındı.