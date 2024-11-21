Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesinde çalışma yürüttü.

Şüpheli A.M'nin (39) iş yeri ve ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 9,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 0,90 gram kokain, 22 uyuşturucu hap, 18 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 72 tabanca fişeği ile 16 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.