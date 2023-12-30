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Samsun'da Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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Samsun'da Emniyet Müdürlüğü'nden vatandaşlara bilgilendirme çalışması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konular ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların önemi anlatıldı. Mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen toplantılarda halk eğitim merkezleri, okullar, meydan ve caddelerde broşür dağıtıldı.

Samsun\'da Emniyet Müdürlüğü\'nden vatandaşlara bilgilendirme çalışması
30.12.2023 - 16:03,  Güncelleme: 16:04
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SAMSUN (AA) Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlkadım ve Canik'te vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantılarında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konularda ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi aktarıldı.

Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edildi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde ekiplerce broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Canik, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

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