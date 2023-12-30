Samsun\'da Emniyet Müdürlüğü\'nden vatandaşlara bilgilendirme çalışması

SAMSUN (AA) Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İlkadım ve Canik'te vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantılarında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konularda ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi aktarıldı.

Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edildi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde ekiplerce broşürler dağıtıldı.