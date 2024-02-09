Samsun'da Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı

Samsun\'da Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konular hakkında bilgi vererek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların önemini vurguladı. Mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitimi merkezleri, okullar, meydan ve caddeler ziyaret edilerek 1241 broşür dağıtıldı ve 654 vatandaş bilgilendirildi.

09.02.2024 17:01
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Atakum, İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık, KADES gibi konularda bilgi verildi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi aktarıldı.

Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında halk eğitimi merkezleri ve okullar ziyaret edildi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde ekiplerce 1241 broşür dağıtılarak 654 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Canik, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı - Son Dakika
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