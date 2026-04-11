Samsun'da Yangın: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Samsun'da Yangın: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

11.04.2026 13:49
Yakakent'te bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Hediye Öztürk yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde Hediye Öztürk (80), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak'ta saat 09.00 sıralarında Hediye Öztürk'ün bulunduğu tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, Öztürk'ün evde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Hediye Öztürk'ün cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
