Samsun'da yapılan operasyonda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika
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Samsun'da yapılan operasyonda silah ve mühimmat bulundu

Samsun\'da yapılan operasyonda silah ve mühimmat bulundu

Samsun'un Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir evin çatı katında yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu. Operasyon sonucunda toplamda 4 tabanca, 6 av tüfeği, 245 piyade tüfeği fişeği, 935 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 11 bıçak ve muşta, 291 bin 940 dolu makaron, 2 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ile 38 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

22.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Samsun'un Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir evin çatı katındaki yatağın altında silah ve mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, tehdit, darp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişiyi suç üstlenmeye zorlama fiillerini işlediği tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Çarşamba ve Ayvacık'ta 10 şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda biri makineli, 2'si kurusıkı olmak üzere 4 tabanca, 6 av tüfeği, 245 piyade tüfeği fişeği, 935 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 11 bıçak ve muşta, 291 bin 940 dolu makaron, 2 kök Hint keneviri, 10 gram esrar ile 38 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bir evin çatı katındaki aramada ise yatağın altında silah ve mühimmat bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da yapılan operasyonda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

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