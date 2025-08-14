Samsun'da Yaşlılık Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Samsun'da Yaşlılık Çalıştayı Başladı

Samsun\'da Yaşlılık Çalıştayı Başladı
14.08.2025 16:11
Yaşlı bireylerin sorunlarını ele almak için Samsun'da İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla, 2. Yaşlılık Şurası öncesi 81 ilde düzenlenen "İl Yaşlılık Çalıştayları" Samsun'da başladı.

Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve bir gün sürecek çalıştayın açılışında konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, ülkede doğum oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı nüfus oranının giderek arttığını söyledi.

Bu durumun nüfus yapısında değişimin yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel politikaların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını dile getiren Gümrükçü, "Bakanlığımız, yaşlı bireylerimizin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımını sağlamak amacıyla mevcut hizmet modellerini uygulamak, geliştirmek ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte bilimsel verilerden, yerelde hizmet sunan uzmanların tecrübelerinden ve sahadan elde edilen bilgilerden azami ölçüde faydalanılmaktadır." dedi.

Yaşlı bireylerin yaşam konforlarını arttırmak istediklerini ifade eden Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz, yaşlı bireylerimizin kendi aile ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Bu kapsamda, Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığıyla gerekli danışmanlık hizmetleri sağlanmakta, yalnız yaşayan yaşlı bireyler için öncelikle aile ve yakın çevre ile iletişim sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, yaşlı bireylerimizin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla gündüzlü bakım hizmetleri, evde destek programları ve benzeri uygulamalar da hayata geçirilmektedir. Bu çalışmaların mümkün olmadığı durumlarda ise Vefa Yaşlı Evde Bakım Programı ve belediyelerimizin temizlik ile bakım destek hizmetleri devreye alınmaktadır. İlimizde, yaşlı bireylere yönelik 5'i resmi, 2'si özel olmak üzere toplam 7 bakım kuruluşu hizmet vermekte olup bu kuruluşlarda 460 yaşlı birey misafir edilmektedir. Halihazırda 215 yaşlı bireyimiz sıra beklemekte, bu kişilerin gündüzlü bakım hizmetlerinden yararlandırılması için paydaş kurumlarımızla koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlığımızın koordinasyonunda, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde gerçekleşecek olan II. Yaşlılık Şurası öncesinde Samsun İl Yaşlı Çalıştayı için bugün bir aradayız. İlimizde yaşlı bireylerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, katılım sağlayan tüm kurum temsilcilerimizin bilgi ve tecrübeleri ile değerlendirilecek ve çalıştay sonunda hazırlanacak rapor Bakanlığımıza sunulacaktır."

Gümrükçü, çalıştayda Samsun'da yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunları tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek ve ortak akılla uygulanabilir politikalar geliştirmek açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz, "Yaşlı Bireylere Yönelik Sağlık Hizmetleri" konusunda sunum yaptı.

Daha sonra 5 gruba ayrılan ilgili katılımcılar çalıştay oturumuna geçti.

Çalıştaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Yaşar Teyyare, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Yarbay Çağım Barış Türüdü, ilgililer ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

