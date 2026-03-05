Samsun'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, 3 Araç Yandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası yangın çıktı. 3 araç yangında kullanılamaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Yeni Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Caddede 6 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Çarpışmanın ardından araçların birinde çıkan yangın, 2 araca daha sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, 3 araç tamamen kullanılmaz hale geldi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber- Kamera: Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/ ÇARŞAMBA (Samsun),
