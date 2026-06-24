Samsun'un İlkadım ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
N.A. yönetimindeki 55 TS 798 plakalı cip, K.Ç. idaresindeki 55 M 5743 plakalı minibüs ve N.D'nin kullandığı 55 M 0016 plakalı minibüs Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüsteki S.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, araçların çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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