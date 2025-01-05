Samsun\'dan kısa kısa

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Samsun'un Ladik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur Akdağ Kayak Merkezi'nde kara dönüştü.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı.

İlçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

AK Parti Ladik İlçe Başkanı Erkan Şahin'den açıklama

AK Parti Ladik İlçe Başkanı Erkan Şahin, yönetime geldiği iki aylık süreci değerlendirdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, iki aylık süreçte ilçe ve partilerine yakışır kongreler icra ettiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini, mahalle başkanları ve muhtarlarla buluşmalar gerçekleştirdiklerini, esnaf ve kurum ziyaretleri yaptıklarını aktardı.

"Çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız diyerek çıktığımız bu yolda tüm teşkilat kademelerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyen Şahih, şöyle devam etti:

"Gelinen süreçte memleketimizdeki kutuplaşmayı tamamen sona erdirmek, 67 mahallemizdeki tüm vatandaşlarımızın eşit olarak hizmet alımını sağlayabilmek, kamu tasarrufunu da sağlayarak daha istişareli, uyumlu bir şekilde ilçemize hizmet edebilmek adına şahsi düşünceleri bir kenara bırakarak Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK davanın ilçede temsilini yürüttüğümüz hususunu bir an olsun akıldan çıkarmaksızın ilçemizin menfaatleri doğrultusunda hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel bir Ladik için durmak yok yola devam."