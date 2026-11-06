Samsun Havza\'da Kızılay otobüsünde 48 ünite kan bağışı toplandı

Samsun Havza'da Kızılay otobüsünde 48 ünite kan bağışı toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da Türk Kızılay'ın Güvenli Kan Temini Projesi çerçevesinde Mehmetçik Meydanı'na kurulan otobüste 48 ünite kan bağışı alındı. Kampanyaya Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi destek verdi.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 48 ünite bağış alındı.
Türk Kızılayın "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste yapılan çalışma kapsamında 48 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışı çalışmalarına Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından destek verildi.
Kaynak: AA
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