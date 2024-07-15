Samsun Havza'da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Havza'da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

Samsun Havza\'da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz ve diğer birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Yürüyüş, Atatürk Evi önünden başlayıp Kevser Camisi önünde sona erdi ve Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

15.07.2024 20:57
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen ve Atatürk Evi önünden başlayan yürüyüş, Kevser Camisi önünde sona erdi.

Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkan Vekili Mecit Cendek ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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