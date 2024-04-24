Samsun Havza'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Samsun Havza'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Samsun Havza\'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Samsun'un Havza ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ve ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Vatandaşlara, kendisini polis, asker veya kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

24.04.2024 16:40
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Samsun'un Havza ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile ekiplerce ilçe merkezinde 4 ekip 12 personelle gerçekleştirilen çalışma sonucunda halkın yoğun bulunduğu noktalarda 2 bin kişiye hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında bilgi verilerek ve broşür dağıtıldı.

Çalışma çerçevesinde özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, kimseye kimlik bilgisi, kart bilgisi ve şifresi verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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