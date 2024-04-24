Samsun Havza\'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşları Uyardı

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Samsun'un Havza ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile ekiplerce ilçe merkezinde 4 ekip 12 personelle gerçekleştirilen çalışma sonucunda halkın yoğun bulunduğu noktalarda 2 bin kişiye hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında bilgi verilerek ve broşür dağıtıldı.

Çalışma çerçevesinde özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, kimseye kimlik bilgisi, kart bilgisi ve şifresi verilmemesi gerektiği kaydedildi.