Samsun Havza'da umre adaylarına kurs, 109 kişinin katılımıyla düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da Havza Müftülüğünce Kevser Camisi'nde düzenlenen umre hazırlık kursuna, umreye gidecek 109 kişi katıldı. Kursta ihrama girme, tavaf ve sa'y gibi konular anlatıldı; İlçe Müftüsü, ibadetin eksiksiz yerine getirilmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde umre adaylarına yönelik hazırlık kursu düzenlendi.
Havza Müftülüğünce Kevser Camisi'nde düzenlenen kursa, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidecek 109 kişi katıldı.
Kursta müftülük görevlilerince katılımcılara umre ibadetinin yerine getirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, vatandaşların umre ibadetini eksiksiz yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
Alıcı, "Umre yolculuğuna çıkacak din kardeşlerimizin niyetleri ve ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum." dedi.
Kursta katılımcılara ihrama girme, ihram yasakları, tavaf, sa'y, tıraş olma, okunacak dualar, ziyaret edilecek yerler ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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