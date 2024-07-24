Samsun Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Havza ilçesinde bir ikametten uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yenimahalle'de belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 189 gram esrar, 7 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.C.Ö. (26) emniyete götürüldü.