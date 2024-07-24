Samsun Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 189 gram esrar, 7 sentetik ecza hapı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

24.07.2024 13:59
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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Havza ilçesinde bir ikametten uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yenimahalle'de belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 189 gram esrar, 7 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.C.Ö. (26) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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