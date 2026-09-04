Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 gözaltı

Samsun İlkadım\'da kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin belirlenen adreste yaptığı arama sonucu yakalanan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 51 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 gözaltı - Son Dakika
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