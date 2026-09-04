Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin belirlenen adreste yaptığı arama sonucu yakalanan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 51 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 51 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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