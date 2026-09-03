Samsun İlkadım\'da otomobilin çarptığı yaya geçidindeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ç.A.Ş. ile A.Ç'ye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Otomobil, yayalara çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Motosikletli sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.