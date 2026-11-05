Samsun Kavak'ta kız arkadaşını vuran kişi aynı silahla intihar etti, iki kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Kavak'ta kız arkadaşını vuran kişi aynı silahla intihar etti, iki kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Samsun'un Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi'ndeki bungalov evde çıkan tartışmada kişi, kız arkadaşını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken cenazeler otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evde Latife Mengüç (50) ile erkek arkadaşı İsmail Yurtseven (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yurtseven tabancayla Mengüç'e ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mengüç ile Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA
3. SayfaAdli TıpSamsunGüncelOtopsiKavakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Bunu da gördük “Fırıncıdan 4 çocuk yaptı“ denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı Bunu da gördük! "Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
16:46
Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:07
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:02:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta kız arkadaşını vuran kişi aynı silahla intihar etti, iki kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android