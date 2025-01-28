Samsun Limanı'nda Ro-Ro Gemisinde Yangın - Son Dakika
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Samsun Limanı'nda Ro-Ro Gemisinde Yangın

Samsun Limanı\'nda Ro-Ro Gemisinde Yangın

Samsun Limanı'nda 'Firuze G' Ro-Ro gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

28.01.2025 16:50
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Samsun Limanı'nda bulunan Ro-Ro gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli geminin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de yangın nedeniyle denizden geniş güvenlik önlemi aldı.

Liman Başkanlığına ait 2 yangın söndürme römorkörü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise 50 personel, 15 itfaiye aracıyla yangına geminin dışından müdahale etti.

Ardından gemiye çıkarak alevlere müdahale eden ekiplerce yürütülen yoğun çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Tedbir amacıyla bir itfaiye ekibi, geminin çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtımı'na yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise gazetecilere, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Sanayi Rıhtımı'nda demirli "Firuze G" isimli Ro-Ro gemisinin eksi 1 katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında yangın çıktığını söyledi.

Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarın ardından hemen yangına müdahale edildiğine işaret eden Özcan, "İtfaiye araç ile ekiplerinin yanı sıra Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, ilçe belediyelerinden su tankerleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle yangın bölgesinde müşterek çalışma yaptık. Yaklaşık 2,5 saat süren hummalı çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, samsun, Yaşam, Son Dakika

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