Samsun Salıpazarı'nda şarampole devrilen otomobilde yangın çıktı, sürücü yara almadı

Samsun Salıpazarı'nda şarampole devrilen otomobilde yangın çıktı, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Salıpazarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi; sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 55 AJC 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın ardından araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
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