Samsun Terme'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.K'nin temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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