Samsun Terme'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun Terme'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, B.K. tarafından temin edilen 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

12.07.2024 19:59
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.K'nin temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Operasyon, Kenevir, Samsun, Terme, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Terme'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Terme'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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