Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi kapsamında çocuklar Samsun'u gezdi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan, "Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi" kapsamında Asarcık İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğiyle çocuklar, Samsun'u gezdi.

Asarcık İlçe Müftülüğü önünde İlçe Müftüsü Faruk Ana'nın katılımıyla yaklaşık 100 çocuk, otobüslerle Samsun il merkezine uğurlandı.

Gençlik rehberleri refakatinde Samsun Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde kahvaltı yapan çocuklara, ardından kampüs gezdirildi.

"Samsunum 1 Gemisi"nde öğle yemeği eşliğinde deniz turu yapan öğrenciler, daha sonra Tütün İskelesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi ve Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti.

Gezinin ardından çocuklar, hediyeler verildikten sonra ilçelerine uğurlandı.