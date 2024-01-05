Samsun\'un 19 Mayıs ilçesinde 1984 yılından bu yana eğitim camiasında görev yapan Şinasi Aksan emekli oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 1984 yılından bu yana eğitim camiasında çeşitli görevlerde bulunan Şinasi Aksan, emekli oldu.

İlk görev yeri olan Tunceli'nin Pülümür ilçesinin ardından kısa süre Samsun'un Havza ilçesinde görev yapan Şinasi Aksan, 1984 yılında 19 Mayıs ilçesine atandı.

19 Mayıs'ta Ballıca 60. Yıl Lisesi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Ballıca 60. Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile son olarak 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Aksan, emekliye ayrılmaya karar verdi.

Aksan, kendisi için mesai arkadaşlarınca düzenlenen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Çorum'un Osmancık ilçesinde doğduğunu belirterek, "Ama 19 Mayıs ilçesinde 40 yılım geçti. Çocuklarım burada doğdu ve büyüdü. Bu ilçenin bir parçası oldum. Geçmişe baktığımda, başarılı birçok öğrencim var. Emek verdiğim öğrencilerimin önemli yerlere gelmeleri ve başarılı olmaları, eğitim camiasında geçirdiğim 40 yılın özeti gibi duruyor." ifadelerini kullandı.