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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı
28.12.2023 - 11:10,
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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan kesinleşmiş 4 ay hapis cezası bulunan A.C. (31), "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Z.K. (40), "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. (33) ve "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.Y'yi (31) saklandıkları adreste yakaladı.

Dört firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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