Samsun Bafra\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Samsun'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıklar Mahallesi Karaaslan Camisi karşısında, Ramazan D'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yapılan ihbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, evde hasar oluştu.