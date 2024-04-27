Samsun Bafra'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Samsun Bafra'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Samsun Bafra\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde, Balıklar Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, evde hasar meydana geldi.

27.04.2024 09:51
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Samsun'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balıklar Mahallesi Karaaslan Camisi karşısında, Ramazan D'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yapılan ihbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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