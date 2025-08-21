Samsun'un Tanıtımında İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Samsun'un Tanıtımında İşbirliği Toplantısı

Samsun\'un Tanıtımında İşbirliği Toplantısı
21.08.2025 09:33
Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü, sosyal medya içerik üreticileriyle buluşarak tanıtım stratejilerini görüştü.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, şehrin tanıtımında önemli rol üstlenen sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda Samsun'un kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyelinin daha etkili tanıtılması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Samsun'un daha iyi nasıl anlatılabileceği, tanıtım süreçlerinde ortak güç birliğinin nasıl sağlanacağı üzerine istişareler yapıldı. İçerik üreticileri sahadan aktardıkları gözlem ve önerileri paylaşırken, İl Müdürü Demirtaş da paydaşlarla birlikte çalışmanın, süreçleri koordine etmenin ve ortak vizyonla hareket etmenin önemini vurguladı.

Buluşma sonunda Samsun'un eşsiz kültürel zenginliklerinin ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılmasının en öncelikli gündem olduğu konusunda mutabakata varıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, "Bu güne kadar şehrimizin tanıtımına güç veren tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Samsun için daha fazla çalışma atmosferini birlikte oluşturacağız." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

