Samsun'un Terme ilçesinde gazinin 15 Temmuz ziyareti - Son Dakika
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Samsun'un Terme ilçesinde gazinin 15 Temmuz ziyareti

Samsun\'un Terme ilçesinde gazinin 15 Temmuz ziyareti

Samsun'un Terme ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gaziler ziyaret edildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, İstanbul'da yaralanan gaziyi evinde ziyaret etti. Ziyarette gazilere teşekkür edildi ve hediye verildi.

15.07.2024 17:36
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Samsun'un Terme ilçesinde gazi Cihan Korkmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Osman Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Cihan Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Kul, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canını hiçe sayarak kahramanca sokağa çıkan, FETÖ'nün hain darbe girişime karşı demokrasiyi ve vatanını savunan gazilerimize ve şehitlerimize ne kadar teşekkür etsek yetmez. 15 Temmuz'da hainlerin kurşunları ile şehit düşenleri minnet ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum." dedi.

Maytalman ve Kul, Korkmaz'a hediye verdi.

Korkmaz, her yıl 15 Temmuz'da evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donatarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttuğunu ifade etti. ???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'un Terme ilçesinde gazinin 15 Temmuz ziyareti - Son Dakika
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