Samsun\'un Terme ilçesinde gazinin 15 Temmuz ziyareti

Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde gazi Cihan Korkmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Osman Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Cihan Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Kul, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canını hiçe sayarak kahramanca sokağa çıkan, FETÖ'nün hain darbe girişime karşı demokrasiyi ve vatanını savunan gazilerimize ve şehitlerimize ne kadar teşekkür etsek yetmez. 15 Temmuz'da hainlerin kurşunları ile şehit düşenleri minnet ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve güzel bir ömür diliyorum." dedi.

Maytalman ve Kul, Korkmaz'a hediye verdi.

Korkmaz, her yıl 15 Temmuz'da evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donatarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttuğunu ifade etti. ???????