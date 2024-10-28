Samsun Valisi'nden Cumhuriyet Bayramı Mesajı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, masajında, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ettiklerini belirtti.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi doğrultusunda kurulan ve Türk milletine emanet edilen Cumhuriyet'in iftihar ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Tavlı, "Bu emanete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar sahip çıkacak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizi yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı hedefiyle her alanda aziz milletimizin yüzyılı yapmak ve gelecek kuşaklarımıza gurur duyacakları çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere ilelebet payidar kalacaktır."