Samsun Valisi Orhan Tavlı, Basın Mensuplarıyla İftar Programında Buluştu

Adalet Bakanı: AK Parti broşürü dağıtanlara saldıran kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Saldırıya maruz kalan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve demokrasiye yönelik bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağını vurguladı.