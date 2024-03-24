Samsun Valisi Orhan Tavlı, Basın Mensuplarıyla İftar Programında Buluştu

Samsun Valisi Orhan Tavlı, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.
Tavlı, Samsun Valiliğince kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, basın mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Basın mensuplarının öneminden bahseden Tavlı, "Samsun Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşları nasıl kamu hizmeti üretiyorsa sizler de vatandaşımızı aydınlatıcı bilgilerle kamu hizmeti üretiyorsunuz. Bu nedenle vatandaşımızı doğru, gerçekçi tarafsız haberlerle bilgilendiren, sahada emek harcayan gazetecilere teşekkür ederim." diye konuştu.
Program sonunda Vali Tavlı, gazetecilerle fotoğraf çektirdi.
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