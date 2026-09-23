Samsun Yakakent\'te sert dalgalara rağmen sahilde oynayan iki çocuk zabıtaca uyarıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde dalgalara rağmen deniz kenarında oynayan iki çocuk, zabıta memurunun uyarısıyla bölgeden uzaklaştı.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de sert dalgalar kıyıya vurdu. Bu sırada rüzgara ve dalgalara aldırış etmeyen iki çocuğun deniz kenarında tehlikeye rağmen oyun oynadığı görüldü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta memuru, çocukları deniz kıyısından uzaklaşmaları konusunda uyardı. Zabıtanın uyarısını dikkate alan çocuklar, bölgeden uzaklaştı.

Yakakent Belediyesi, fırtınalı hava ve yüksek dalgaların oluşturabileceği tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.