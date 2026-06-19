Samsun Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
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Samsun Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla Tasarruf Sağlıyor

Samsun Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla Tasarruf Sağlıyor
19.06.2026 11:20
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem karbon ayak izin azaltıyor hem de enerji maliyetinde tasarruf sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, enerji ihtiyacının büyük bölümünü güneş enerji santralleri ile katı atık depolama sahasındaki metan gazından elektrik üretimiyle karşılıyor.

Bu kapsamda Ladik ilçesinde yaklaşık 800 dönüm alanda kurulan 45 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralinde (GES) 125 bin 901 panel bulunuyor.

İlkadım ilçesindeki Yabancılar Çarşısı, Bilim Merkezi ve Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (SAMULAŞ) yerleşkesindeki güneş enerji santralleri de belediyenin enerji yatırımları arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin üretim tesisleri ile hizmet binalarında kullanılan enerjinin yüzde 90'ı, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) arıtma ve diğer tesislerinde tükettiği enerjinin de yüzde 50'si, yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, AA muhabirine, iklim değişikliğine neden olan etmenlerin başında sera gazı salımının geldiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Tulumen, özellikle hizmet alanlarında kullandıkları enerjiyi azaltmak ve iklim dostu bir kent olma yolunda ciddi anlamda yenilenebilir enerji yatırımları yaptıklarını anlattı.

Ladik GES projesinin belediyenin en önemli yatırımlarından biri olduğuna işaret eden Tulumen, "Tesislerimiz yıllık 90 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip. Tesislerde yıllık yaklaşık 85 milyon kilovatsaat enerji üretiliyor. Bunun Büyükşehir Belediyesi bütçesine katkısı yıllık 250 milyon lira civarında. GES tesislerimizden elde ettiğimiz enerjiyle sağladığımız tasarrufu farklı yatırımlarda kullanıyoruz. Bu, Ladik gibi 6 ilçenin elektrik tüketimine denk gelen bir miktardır." ifadesini kullandı.

Katı atık depolama sahalarındaki metan gazından da elektrik üretildiğini vurgulayan Tulumen, "İki farklı alanda yaptığımız 8,4 ve 4,8 megavatlık yatırımlarla toplam 13,2 megavatlık kurulu güce ulaştık. Buradan da yıllık 58 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlıyoruz. Bu miktar da Kavak ilçesinin tüketimine denk gelen enerji miktarıdır." dedi.

Tulumen, yenilenebilir enerjinin geleceğin yatırımı olduğuna dikkati çekerek, "Sağlıklı bir dünyada yaşamak, iklim değişikliğinin etkilerini bölgemizde, ülkemizde ve dünyamızda en az hissetmek istiyorsak her yerel yönetimin bu adımı atması ilerleyen zamanlarda mecburiyet olacaktır." diye konuştu.

"Karbon emisyonlarını sıfırlayan şehir olarak anılmak istiyoruz"

Yapılan yatırımlarla iklim dostu kent olma yolunda ciddi adımlar attıklarını dile getiren Tulumen, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlarla hizmet maliyetlerimizin enerji kısmını sıfırlamada ciddi adımlar atmış oluyoruz. Bu da başka hizmet alanlarında vatandaşlarımıza yeni hizmetler sunmak anlamına geliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüketimimizin yüzde 90'ını yeşil ve temiz enerjiden, su idaremizin tüketiminin de yüzde 50'sini bu tesislerden karşılıyoruz. Kalan kısımlar için de yeni yatırım çalışmalarımız sürüyor. Bunları tamamladığımızda, 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfırlayan şehir olarak anılmak istiyoruz."

Tulumen, yaptığı yatırımlarla Samsun Büyükşehir Belediyesinin kendi enerjisini karşılayan öncü belediyelerden olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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