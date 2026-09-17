Samsun'da ağlayan kadını fark eden polis dolandırıcılığı çözdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da ağlayan kadını fark eden polis dolandırıcılığı çözdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı

Samsun'da ağlayan kadını fark eden polis ekipleri, telefonla dolandırıcılık olayını çözdü, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kadının ağladığını fark etmesi üzerine yanına gitti. Kadın, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere evinin satışından elde ettiği 2 milyon 329 bin lirayı gönderdiğini anlattı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıklarını belirledi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, bağ evinde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, 3 zanlı ile bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Bağ evindeki aramada, 10 cep telefonu, 8 sim kart, 2 tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı ile 68 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve suçla ilgili diğer delillerin tespiti amacıyla incelemeye alındı.

Öte yandan ekipler, bağ evindeki 3 şüphelinin yakalandıkları sırada Ankara'da bir kadını daha dolandırdıklarını ortaya çıkardı.

Kadının, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin lira gönderdiği, bu kez de 2 milyon lira daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasındaki sesleri telefonun diğer ucundan duyunca görüşmeyi sonlandırdı.

Şüphelenerek en yakın Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde kadının da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkŞanlıurfaGüvenlikSamsunGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:38
Mehmet Uçum’a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi
Mehmet Uçum'a soruldu: Yeni infaz düzenlemesinden Demirtaş da faydalanabilecek mi?
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:46:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun'da ağlayan kadını fark eden polis dolandırıcılığı çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement