Samsun'da ağlayan kadını fark eden polis dolandırıcılığı çözdü

Samsun'da ağlayan kadını fark eden polis ekipleri, telefonla dolandırıcılık olayını çözdü, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir kadının ağladığını fark etmesi üzerine yanına gitti. Kadın, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere evinin satışından elde ettiği 2 milyon 329 bin lirayı gönderdiğini anlattı.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıklarını belirledi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, bağ evinde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, 3 zanlı ile bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Bağ evindeki aramada, 10 cep telefonu, 8 sim kart, 2 tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı ile 68 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve suçla ilgili diğer delillerin tespiti amacıyla incelemeye alındı.

Öte yandan ekipler, bağ evindeki 3 şüphelinin yakalandıkları sırada Ankara'da bir kadını daha dolandırdıklarını ortaya çıkardı.

Kadının, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin lira gönderdiği, bu kez de 2 milyon lira daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasındaki sesleri telefonun diğer ucundan duyunca görüşmeyi sonlandırdı.

Şüphelenerek en yakın Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, yaşadıklarını anlattı. Yapılan kontrollerde kadının da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu anlaşıldı.