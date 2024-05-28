Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki Antrenman Saha Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki Antrenman Saha Yenileme Çalışmaları

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri\'ndeki Antrenman Saha Yenileme Çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman sahasını yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, eski çimler kaldırıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. Yapılacak olan kazı sonrası sahanın altyapısı ve toprağı yenilenecek. Bu çalışma, Samsunspor'un yeni sezonda daha elverişli bir sahada antrenman yapmasını sağlayacak.

28.05.2024 16:03
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman sahasını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik ilçesi Nuri Asan Tesisleri'nde yer alan ve yaklaşık 20 yıldır kırmızı beyazlı ekip tarafından kullanılan saha Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek antrenman için daha elverişli hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak eski çimleri kaldırdı, ardından kazı çalışmasına başladı. Yaklaşık 65 santimetre derinliğinde yapılacak kazı sonrası sahanın altyapısı ve toprağı yenilenecek.

Samsunspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Samsunspor şehrimizin gururu, bizim de kırmızı-beyazlı sevdamız. Bizler şehrimizin değerlerinin farkında olarak, Samsun'umuzun hassasiyetlerini bilerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da ilk icraatlarımızdan birisi maça gidecek taraftarlarımıza tramvaylarımızı ücretsiz hale getirmek olmuştu. Bizler Samsunspor'umuzun yanında olarak, takımımızla ve taraftarımızla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman sahasının yenilenmesi noktasında da Kulübümüzün bir talebi olmuştu. Bizler de hemen ekiplerimizi oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz özverili bir çalışmayla kısa sürede çalışmaları tamamlayacak. Samsunspor'umuz yeni sezonda daha güzel bir sahada antrenmanlarını yapacak. Bu çalışma bizim yeni sezonda takımımıza armağanımız olacak. İnşallah Samsunspor'umuz daha güzel bir antrenman sahası ile bol galibiyetli bir sezon geçirir, şehrimizin adını daha da güzel tanıtmaya devam eder."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki Antrenman Saha Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

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