SAMÜ’de Yapay Zeka Yaz Okulu Tamamlandı - Son Dakika
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SAMÜ’de Yapay Zeka Yaz Okulu Tamamlandı

SAMÜ’de Yapay Zeka Yaz Okulu Tamamlandı
10.07.2025 18:18
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Samsun Üniversitesi'nde lise öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Yaz Okulu başarıyla sona erdi.

Samsun Üniversitesi'nde (SAMÜ) lise öğrencilerine yönelik yapay zeka yaz okulu eğitimleri tamamlandı.

SAMÜ Ballıca Kampüsü 8 numaralı hangarda gerçekleştirilen Yapay Zeka Yaz Okulu başarı belgesi takdim töreni düzenlendi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, SAMÜ ev sahipliğinde 23 Haziran–10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yapay Zeka Yaz Okulu, lise öğrencilerine eğitim sunuldu.

Belge takdim programında konuşan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, genç ve yeni bir üniversite olduklarını ve genç potansiyelleri keşfetmeye çalışmak için bir çok proje yürüttüklerini söyledi.

Bir kişinin yetişmesi dahi ülkenin kaderini değiştirebileceğini dile getiren Aydın, "Burada olan gençlerimiz, 50 seçkin lise öğrencimiz, referans mektuplarıyla güvenilirliğini, proje fikirleriyle yaratıcılıklarını da ortaya koydular. Dolayısıyla yine derslerde ve derslerin bitimindeki sunumlarında da aslında bu kardeşlerimiz bize cesaretlerini ve bilgiye duydukları tutkuyu da açık bir şekilde gösterdiler. Öğrencilerin her biri tıpkı birer kuyruklu yıldız gibi geleceğin bilim gökyüzünde iz bırakmaya aday arkadaşlarımız. İnşallah bundan sonra da bunları takip edeceğiz ve ailelerine de özellikle bunları takip etmelerini istiyorum." dedi.

Programı 300'ün üzerinde başvuru aldıklarını ve 50 kişiyi seçtiklerini söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler bugün belki bir yaz okulunun son günündesiniz ama bu sizin bilim serüveninizin asıl başlangıç noktası olabilir. Kim bilir bir gün Demis Hassabis gibi protein yapılarını çözüp insanlığa yön verebilirsiniz. Geoffrey Hinton gibi yapay zeka algoritmalarını geliştirerek dünyayı dönüştürebilirsiniz. Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar gibi temel bilinmede çığır açacak, insan sağlığına katkılar sunacak ya da tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan milli teknoloji hamlesinin önemli mimarlarından adı aynı zamanda Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde yaşatılan merhum Özdemir Bayraktar gibi iz bırakabilirsiniz. Belki de onun vizyonunu sürdüren Selçuk Bayraktar gibi ülkemizin insansız hava araçları teknolojisinde dünya sahnesinde taşıyan bir öncü olabilirsiniz. Kim bilir belki de bir gün kendi adınız bilim ve teknolojinin öncüleri arasında yerini alacaktır ki ben buna yürekten inanıyorum."

Samsun Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince ise çağımızda yapay zeka kavramının çok önemli bir yer tuttuğunu bildirdi.

Yapay zekanın sadece teknolojide değil birçok alanda kullanıldığını belirten Zengince, şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka ekonomiden sağlığa, tarımdan sanayiye, eğitimden günlük hayatımızdaki, yaşamımızdaki birçok unsuru çok köklü bir şekilde değiştirmektedir. Buradan hareketle dünya genelindeki ülkeler yapay zeka kavramı noktasındaki çalışmalara öncülük edebilmek için çok güçlü bir rekabet içerisine girmişlerdir. Ülkemizde geleceğin ekonomik gücünü, stratejik bağımsızlığını, toplumsal refahını artırabilmek, yapay zeka kavramı çalışmalarına öncülük edebilmek için çalışmalarını sınırsız bir şekilde sürdürebilmektedir. Teknolojiden ve yapay zekadan bağımsız bir geleceğin düşünülemediği bu stratejik dönemde yaz okulunu başarılı bir şekilde bitiren öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Programa, 19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek, SAMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cumhur Türk, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Soruç ile birlikte protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SAMÜ’de Yapay Zeka Yaz Okulu Tamamlandı - Son Dakika

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