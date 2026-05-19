San Diego İslam Merkezi'ne Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Şüpheli Öldü

19.05.2026 01:02  Güncelleme: 01:58
ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis Şefi Wahl, üç yetişkinin hayatını kaybettiğini, 17 ve 19 yaşındaki iki şüphelinin intihar ettiğini açıkladı.

(ANKARA)- ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda SWAT ve polis ekibi sevk edildi. San Diego Polis Şefi Scott Wahl, düzenlediği basın toplantısında üç yetişkinin hayatını kaybettiğini ve iki şüphelinin de öldüğünü söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre bölgeye çok sayıda SWAT ve polis ekibi sevk edilirken, San Diego İtfaiye ve Kurtarma ekipleri de olay yerine konuşlandırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yakındaki okullarda bulunan çocukların tahliye edildiği bildirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE İKİ ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA İNTİHAR ŞÜPHESİ

Wahl gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, 17 ve 19 yaşındaki şüphelilerin kendi kendilerine ateş ederek intihar ettiklerinin düşünüldüğünü ve olay sırasında hiçbir polisin silahını ateşlemediğini belirtti.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, olayı soruşturmak ve tam olarak ele almak için gerekli her şeyi yaptığımızdan emin olmamız gereken bir zaman" dedi.

