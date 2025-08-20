SANA'nın Yeni Yüzü Tanıtıldı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın lansmanı, başkent Şam'daki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, hükümet kabinesi ve çok sayıda büyükelçinin katılımıyla gerçekleşti.

Lansmana, Suriye hükümeti kabinesinin yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve birçok ülkenin büyükelçileri de katıldı.

Törende, SANA'nın yeni yüzünün tanıtım videosu gösterildi. Videoda, Suriye'nin son on yılındaki önemli gelişmeler görsellerle anlatıldı.

Törende açılış konuşmalarını, SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid ile Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa yaptı.

"Yüzü gülen Suriyeli meslektaşlarımızı görmek bizim için son derece sevindirici"

Törende konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Anadolu Ajansı olarak Suriye'nin başkentinde düzenlenen etkinliğe katılım sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özhan, Suriye'de son on yılda yoğun çatışmaların yaşandığını, Esed rejiminin yıkım ve katliamları nedeniyle ülkenin sık sık manşetlerde yer aldığını belirterek, "Ancak bugün geleceğe umutla bakan, yüzü gülen Suriyeli meslektaşlarımızı görmek bizim için son derece sevindirici." dedi.

Ülkenin dört bir yanında yeniden yapılanma faaliyetlerinin gözle görülür şekilde ilerlediğine dikkati çeken Özhan, "Sokaklarda dolaştığımızda bu çalışmalara bizzat şahit oluyoruz. Bunun bir parçası olarak Suriye Haber Ajansının da çok yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu gördük." diye konuştu.

Özhan, SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid ile daha önceki ziyaretlerinde bu konular üzerinde görüştüğüne vurgu yaparak, Anadolu Ajansı olarak kardeş kurum Suriye Haber Ajansı ile geleceğe dönük faaliyetlerde nasıl işbirliği yapabileceklerini araştırdıklarını söyledi.

Program kapsamında Suriye Haber Ajansının yeni logosunun tanıtımının da yapıldığını aktaran Özhan, "Haber merkezlerinde gerçekleştirilen yenilenmelerin izlerini ortaya koyan çeşitli gösterimler düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından ise Suriye'de son on yılda yaşananlara dair oldukça etkileyici bir video gösterimi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Özhan, "Anadolu Ajansı olarak, Suriye'nin geleceğine umutla bakan gazeteci meslektaşlarımıza hem moral ve destek vermek hem de geleceğe yönelik ortak çalışmalar hakkında ön görüşmeler yapmak için buradayız." diye konuştu.

"Kardeş ajans Anadolu Ajansı ile işbirliği fırsatlarını daha da geliştireceğiz"

SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid ise ajansın yeni bir editöryal çizgi ve çağdaş medya diliyle yeniden yapılanmasını tamamlayarak, güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

SANA'nın yeni yüzünün, modern ve dinamik medya anlayışıyla adeta yeniden doğduğunu dile getiren Mehamid, "Dijital medyaya özel bir müdürlük kurduk. Ajansımız sosyal medya platformlarında etkin şekilde yer alacak. Ayrıca performansı artırmak amacıyla modern araçlarla donatılmış yeni internet sitemiz hizmete girdi." dedi.

Mehamid, geçmişte izole ve kapalı bir yapı sergileyen SANA'nın artık yerel ve uluslararası tüm medya kuruluşlarına kapılarını açtığını vurgulayarak, "Masada, başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok uluslararası ve Arap ajansıyla işbirliği protokolleri imzalamaya yönelik projeler bulunuyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ile işbirliği fırsatlarını geliştireceklerini kaydeden Mehamid, bu kapsamda yakın zamanda AA'ya ziyaret planladıklarını dile getirdi.

"AA, yeni yapılandırma sürecimizde ilham aldığımız modellerden biri oldu"

Enformasyon Bakanı Hamza El-Mustafa, SANA'nın başlangıcının bir dönüm noktası olduğunu ve artık ajansın hükümetin blogu gibi değil, profesyonel bir haber servisi olarak konumlandırıldığını belirtti.

Mustafa, bu anlayışın Anadolu Ajansı gibi kurumsal ve profesyonel ajansların işleyişinden esinlenerek oluşturulduğunu vurgulayarak, "AA, yeni yapılandırma sürecimizde ilham aldığımız modellerden biri oldu. Bunun yanında başka örneklerden de faydalandık." dedi.

AA'nın geniş erişim gücünün altını çizen Mustafa, bu nedenle Anadolu Ajansının yanı sıra diğer profesyonel ajanslarla işbirliği kurmaya büyük önem verdiklerini ifade etti.