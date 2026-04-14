Sanal Avukat Şebekesine Operasyon

KENDİLERİNİ avukat olarak tanıtıp, örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik Erzurum merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; sanal medya üzerinden kendilerini 'avukat' olarak tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen; 13 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 6 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir harici disk, 1 adet akıllı saat, 13 adet banka ve kredi kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.