Sanal devriyeyle Zeytinburnu'nda yaya ve sürücüye 181 bin 246 lira ceza kesildi

Zeytinburnu'nda trafikte tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren yaya ve sürücüye, toplam 181 bin 246 lira idari ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında, 7 Ekim'de Çırpıcı Çıkmazı Sokak'ta yaşanan trafik tartışmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda trafikte saldırgan davranışlarda bulunan araç sürücüsü ile trafiği engelleyici davranışlarda bulunan yaya, olaydan bir gün sonra ekiplerce yakalandı.

Sürücü ve yayaya toplam 181 bin 246 lira idari ceza uygulanırken, araç sürücüsünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca 60 gün süreyle aracı trafikten men edilen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.