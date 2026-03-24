Sanal Dolandırıcılık: Mesut Yılmaz 106 Bin TL Kaybetti

24.03.2026 11:22
Trabzon'da Mesut Yılmaz, sanal medyadan ev alırken dolandırıldı. 6 yıl sonra da hâlâ evini alamadı.

TRABZON'da yaşayan Mesut Yılmaz (34), 2020 yılında sanal medyadan gördüğü satılık ev ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişi tarafından 106 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, "Paranın kalanını evi teslim alırken verecektik. 6 ay dediler ama o 6 ay hiç dolmadı, 6 yıl oldu. Belki evlenip barklanacaktım ama bu olay bizi dibe çekti" dedi.

Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde annesi Nebiye (71) ve babası Cafer Yılmaz (71) ile birlikte yaşayan Mesut Yılmaz, ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için biriktirdiği parayla ev satın almak istedi. 6 yıl önce sanal medyada karşılaştığı satılık ev ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiyle anlaşan Yılmaz, 106 bin TL ödeme yaptı. Çeşitli nedenlerle oyalanan Yılmaz, kendine söylenen süre içerisinde evin teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, yaşadıklarını videoya alıp, sanal medya hesabından da paylaştı. Yaşlı ve çeşitli hastalıkları olan anne ve babasının bakımını üstlenen Yılmaz, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulundu.

'6 AY DEDİLER AMA O 6 AY HİÇ DOLMADI'

Başından geçenleri anlatan Mesut Yılmaz, "2019 yılında topladığımız fındığın parasıyla faizsiz bir ev sistemine yazıldım. 2020'nin ortalarına tekabül eden bir zamanda kurada çıktım. 'Paranı bizden çekebilirsin, bir ev bul paranı sana verelim' dediler. Bende ev araştırmaya başladım. Sanal medyada ilan gördüm. Diğer evlerden daha uygun ve cazip geldi. Şahısla görüştüm. Elinde ev olduğunu söyledi ve inşaat halinde olan evi bana gösterdi. Biriktirdiğim param ile 2020 yılında da topladığımız fındıkla birlikte toplamda 106 bin TL vermiş olduk. Evin üçte biri parasına denk gelmiş oldu. Tamamını da evi teslim alırken verecektik. 6 ay dediler ama o 6 ay hiç dolmadı, 6 yıl oldu" dedi.

'HAYALLERİMİZİ VE EMEKLERİMİZİ ÇALDILAR'

Hukuki süreç başlattığını belirten Yılmaz, "Bu olay bizi yıprattı. Elimizde ne var ne yok vermiş olduk. Yıllarca bedavaya çalışmış oldum. Anne ve babam yaşlandı, çeşitli sağlık sorunları var. Babam şeker, annem tansiyon hastası; her şey benim sorumluluğumda. Kendi hayatımı kuramadım. Belki evlenip barklanacaktım ama bu olay bizi dibe çekti. Hayatımı düzene sokamıyorum. Dolandırıldım. Hayallerimizi ve emeklerimizi çaldılar. Gece kalkıp annem ve babam nefes alıyor mu diye bakıyorum. Travmalarım kaldı" ifadelerini kullandı.

'DOLANDIRDIĞI BAŞKA KİŞİLER BANA ULAŞTI'

Sanal medyadan paylaştığı video sonrası mağdur olan diğer kişilerin kendisine ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Video paylaştım, durumu anlattım. Herkes neden beklediğimi sordu ama o zamanki sorumluluklarım başkaydı. Adama ulaştım, aradığımda benimle bağırarak konuşuyor, hiç mahcup olmuyor. Videoyu görünce dolandırdığı 6-7 kişi bana ulaştı. 'Biz de bu adama paramızı kaptırdık, çalıştık hakkımızı alamadık' diyenler de oldu" ifadelerini kullandı.

'BİZİ PERİŞAN ETTİLER'

Cafer Yılmaz ise "Oğlum bize ev alacaktı alamadı. Kötü biri çıktı. Ne yapalım. Allah Mesut'tan razı olsun bize bakıp bizimler ilgileniyor. İlaçlarla yaşıyoruz" dedi.Nebiye Yılmaz da "Başımıza böyle bir iş geldi bizi perişan ettiler. Oğlumuz olmasa halimiz harap. Bir yere gidecek olsa bizi bırakıp gidemiyor. Allah görüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Mesut Yılmaz, Trabzon, Güncel, Yaşam, Emlak, Son Dakika

