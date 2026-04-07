Sanal Dolandırıcılık Operasyonu: 27 Gözaltı
07.04.2026 17:40
İstanbul merkezli operasyonda, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 27 şüpheli gözaltına alındı.

SANAL medya üzerinden oltalama (phishing) yöntemi kullanarak sponsorlu reklam içerikleriyle vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri belirlenen 27 şüpheli İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya üzerinden oltalama (phishing) yöntemi kullanarak sponsorlu reklam içerikleriyle vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri belirlenen 27 şüpheli dün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda;İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal analizlerde, 27 şüpheliye ait 15 banka hesabı ile 4 kripto varlık hesabında yaklaşık 3 ay içerisinde yüksek işlem hacmi bulunduğu ve suçtan elde edilen kazançların bu hesaplar üzerinden yönetildiği belirlendi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

