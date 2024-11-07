Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' Açılıyor - Son Dakika
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Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' Açılıyor

Müzeverse, 19 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak, tarihe VR ile etkileşim imkanı sunacak.

07.11.2024 15:48
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Sanal gerçeklik müzesi "Müzeverse", 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

VR Future'dan yapılan açıklamaya göre müze, VR Future ile Fransa merkezli ve 7 ülkede faaliyet gösteren, ödüllü sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun iş birliğinde ziyarete açılacak.

Ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunacak müze, en son sanal gerçeklik (VR) teknolojisini, hikaye anlatımıyla birleştirecek.

"Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" başlıklı açılış gösteriminde, ziyaretçileri 4 bin 500 yıl öncesine götürecek müze, Kral Khufu'nun cenaze törenine tanıklık etme, Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VR Future Kurucusu Fahad Rehman, "Müzeverse, yalnızca VR teknolojisini müzelere getirmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihle nasıl etkileşim kurduğumuzu ve onu nasıl deneyimlediğimizi yeniden şekillendiriyor. Bu projeyle ziyaretçilere tarihsel olayların bir parçası olma fırsatı sunuyoruz ve bu sürükleyici deneyim, insanların kültürel mirasa bakış açısını nesiller boyu dönüştürecek." ifadelerini kullandı.

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano ise Müzeverse ile VR teknolojisinin ulaşabileceği sınırları zorladıklarını belirterek, "Sanat ve teknolojiyi daha önce hiç yapılmamış şekillerde birleştirerek, ziyaretçilerin tarihle tamamen yenilikçi bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan bir müze deneyimi yaratıyoruz. Müzeverse, bir müzeden çok daha fazlası ve zaman içinde interaktif bir yolculuk." değerlendirmesinde bulundu.

Müze aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçi ağırlayabilecek

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanal Gerçeklik Müzesi 'Müzeverse' Açılıyor - Son Dakika

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