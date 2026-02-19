Sanal Kumar Bağımlılığına Yeşilay’ın Başarılı Müdahalesi

Hatay'da 2025 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuran 48 sanal kumar bağımlısından 39'u aldıkları destek sayesinde bağımlılıktan kurtulmayı başardı.

Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesini amaçlayan Yeşilay Hatay Şubesi, 2025'te alkol, uyuşturucu, tütün ve teknoloji bağımlılığının yanında sanal kumar bağımlılığında da kapsamlı çalışma yürüttü.

Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanlarının yanı sıra gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, konteyner kentler, okullar ve çeşitli kurumlarda sanal kumarla mücadeleye yönelik eğitimler düzenledi.

Eğitimlerin yanı sıra YEDAM'da da bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere destek sağlandı.

Bu kapsamda geçen yıl YEDAM'a başvuran 48 kişiden 39'u, aldıkları destek sayesinde hayatlarını kabusa çeviren sanal kumar bağımlılığından kurtulmayı başardı.

Sanal kumar bağımlılığıyla mücadelede 2025'te yüzde 81 oranında başarı sağlayan merkez, bu yıl yüzde 90'ın üzerinde hedefle çalışmalarını sürdürüyor.

"Kumar bağımlılığı, beyin sistemi bozulan bir beyin hastalığıdır"

Klinik psikolog Pelin Tiftikçi, AA muhabirine, şu anda YEDAM'da sanal kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen 23 kişiye destek çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sanal kumar bağımlılığının hızla arttığını belirten Tiftikçi, "Kişi üzüntülü, mutsuz ya da kaygılı olduğunda hemen telefonunu alıp rahatlama ihtiyacını kumarla giderebiliyor. Anlık olarak rahatlama söz konusu olduğundan uzun vadeye kesinlikle yansımıyor." diye konuştu.

Tiftikçi, sanal kumarın aile yapısına da zarar vererek güven sorununa yol açtığını dile getirdi.

Toplumda sanal kumar bağımlılarına yönelik ağır eleştiriler gözlemlediklerini anlatan Tiftikçi, şöyle konuştu:

"Sanal kumara ahlak değeri ya da karakter zayıflığı gibi etiketleme yapılabiliyor. Kumar bağımlılığı, ahlak ya da karakter meselesi değildir, beyin sistemi bozulan bir beyin hastalığıdır. Kişi kumar oynamaya devam ettikçe beyindeki o ödül ve haz sistemi bozulmaya başladığı için kişi kendini durdurma konusunda zorluk yaşayabiliyor. Beyinde eğer bir sistem bozulduysa bunun davranışa yansımaması kaçınılmazdır. Kumar bağımlılığında da beyinde bir değişim olduğu için mutlaka davranışa yansıyacaktır. Kumarı ahlak ya da karakter zayıflığı demekten ziyade profesyonel bir destekle düzelebilen bir beyin hastalığı olarak bakmak çok kıymetli oluyor."

Tiftikçi, kumar bağımlısı kişilerin uzman desteğiyle kolay bir şekilde toparlanabildiğini, bu konuda ailelerin desteğinin de önemli olduğunu kaydetti.