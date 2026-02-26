Sanal Medya Ünlülerinin Davasında Adli Kontrol Kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Sanal Medya Ünlülerinin Davasında Adli Kontrol Kaldırıldı

26.02.2026 12:20
Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün davasında yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı, duruşma ertelendi.

Sanal medya ünlüsü Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün, 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada, sanıklar hakkında uygulanan 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, diğer adli kontrol hükümlerinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Sanal medya ünlüsü Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Özlem Altınok Öz ile Tayyar Taylan Öz ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Medelina Sağlık Hizmetleri hakkındaki 'el koyma ve kayyımlık' tedbirinin kaldırılmasına ilişkin verilen karara savcılığın yaptığı itirazı reddetti. Sanık avukatları, yurt dışı çıkış yasağı başta olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

'GÜVENCE BEDELİ OLARAK YATIRDIĞIM PARANIN İADESİNİ İSTİYORUM'

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı, "Geçen celse mağduriyetimi dile getirmiştim. Kayyım tarafından yapılmaması gereken işlemler yapılmış ve şirket zarara uğramıştır. Şirketi devraldıktan sonra yüksek miktarda zarar ödedik. Bunun giderilmesini talep ediyorum. Güvence bedeli olarak altın borçlanarak yatırdığım paranın iadesini istiyorum. Benzer fenomenler hakkında yürütülen soruşturmalarda adli kontrol tedbirleri kaldırılmışken bizim hakkımızda devam etmesi mağduriyet yaratmaktadır" dedi.

'DOSYADA SUÇ UNSURU YOKTUR'

Sanık avukatı Mustafa Tırtır ise, "Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre öngörülen 2 yıllık süre dolmuştur. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz. Banka kayıtları 2 yıl boyunca incelenmiştir. MASAK raporunda müvekkiller aleyhine herhangi bir olumsuz tespit bulunmamaktadır. Güvence bedeli borçlanılarak ödenmiştir. Dosyada suç unsuruna ilişkin herhangi bir veri yoktur. Güvence bedelinin iadesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşma savcısı, taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Diğer adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

