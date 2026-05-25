Sanal Medya Yüzünden Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilinin sol ön kapısını açıp, ayağıyla tutarak ilerleyen sürücü E.F. (20), görüntülerinin sanal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. E.F.'ye, 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan kurallara uymamak'tan bin TL, 'Ses cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak'tan 3 bin TL, 'Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten' bin TL olmak üzere toplam 5 bin TL ceza uygulandı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçundan gözaltına alınan E.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.