Sanat Tepebaşı’nda Etkinliği Kapsamında Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Açıldı - Son Dakika
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Sanat Tepebaşı’nda Etkinliği Kapsamında Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Açıldı

Eskişehir'de 'Sanat Tepebaşı'nda' etkinliği çerçevesinde, Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı Retrospektif Sergisi açıldı. Açılışta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve diğer önemli isimler yer aldı. Etkinlik, 25 Ekim 2024 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

05.10.2024 11:42
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(ESKİŞEHİR) - "Sanat Tepebaşı'nda" etkinliği kapsamında hazırlanan Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı Retrospektif Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi, yıllardır uluslararası ölçekte sürdürdüğü üç büyük sanat etkinliğini bu sene "Sanat Tepebaşı'nda" adı ile bir arada gerçekleştiriyor. "Sanat Tepebaşı'nda" etkinliği kapsamında hazırlanan Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı Retrospektif Sergisi'nin açılışı Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sergi açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, meclis üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Bu dönemki etkinliğimiz özellikle Şiir Buluşmaları ve Sanat Çalıştayı üzerine ama pişmiş toprağı da unutmayalım, hafızalarımızı tazeleyelim diye bu sergiyi düzenledik. Bazen sanat etkinliklerine davet ediliyoruz. Oraya pişmiş toprak eserlerinden ve sanat çalıştayından eserler götürüyoruz. Pişmiş toprak eserlerine hayran kalıyorlar. Çünkü Türkiye'de değil dünyada ender yapılan bir çalışma. Sempozyuma gelen yabancı sanatçılar da neden bizim daha önce haberimiz olmadı, böyle ilginç ve güzel çalışmalardan diye söylüyorlar. Eskişehir ve Türkiye'nin reklamını yapıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Serginin açılışında söz alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Direktörü Prof. Bilgehan Uzuner de şöyle konuştu:

"Başkanımızın önderliğinde sempozyum 16 kez yapıldı. Sempozyumla beraber 160 sanatçı ağırladık, pandemi döneminde de 60 sanatçı ile çalıştık. Bu sergiyi şöyle planladık. Bu sene pişmiş toprak yapamayınca başkanımızla dedik ki retrospektif sergi yapalım dedik. Başından itibaren burada yapılan sanat çalışmalarının bir kısmını sergilemek istedik. 400'den fazla resim çalışması var. Ama burada 40 eser sergiliyoruz. Pişmiş toprak eserleri de caddelerde sergileniyor ve büyük eserler. Onları buraya getiremedik ama fotoğrafları yer alıyor. Buna emek veren tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ekip Başkanımız, kaptanımız Ahmet Ataç sayesinde onun tutarlılığı ile yapılıyor."

CHP İl Başkanı Talat Yalaz, "Şehirler sadece içinde insanların yaşadığı binalardan teşekkül eden bir insan topluluğu değildir. Şehirlerin sosyal, kültürel hafızaları vardır, olmalıdır. Ama en önemlisi şehirlerin bir ruhu vardır. Tepebaşı'nda Ahmet Başkanın yaptığı çalışmalarda da güzel bir ruh var. Biz bu ruhun içinde yaşamaktan mutlu ve memnunuz" dedi.

Şiir okumaları gerçekleştirildi

Serginin açılışının ardından etkinliğe katılan şairler Mina Aghazadeh, Engin Turgut, Turgay Kantürk, Esmail Yourdshahıan, Hasan Erkek, Hicran Aslan, Işık Sungurlar, Tahereh Mirzaei Sarıdabad, Yudum İşbecer, Mahir Karayazı ve Burçin Laçin Altay tarafından da şiir okumaları gerçekleştirildi. Yoğun talep üzerine Uluslararası Şiir Buluşması Sanat Direktörü Haydar Ergülen, Cumartesi anneleri için yazdığı şiirini okudu.

Başladığı günden bugüne Pişmiş Toprak Sempozyumu'ndan 13, Sanat Çalıştayı'ndan 40 eserin yer aldığı sergi, 25 Ekim 2024 tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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