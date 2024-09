Sanat ve Eğlence Dolu Bir Hafta

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 18-22 Eylül'de "Haute Photographie" fuarı gerçekleştirilecek. Avrupa genelinde çok sayıda uluslararası fotoğrafçının katılacağı etkinlikte fotoğraf sanatından seçkin örnekler sergilenecek.

Paris, 18-22 Eylül'de "Mira Sanat Fuarı"na ev sahipliği yapacak. Çağdaş sanat örneklerinin 14 ayrı galeride sergileneceği fuar, Paris'in merkezindeki tarihi "Maison de l'Amerique Latine" köşkünde gerçekleşecek.

Avrupa'nın en eski sanat fuarlarından "Art Athina", 19 Eylül'de kapılarını sanatseverlere açacak. Etkinlik kapsamında farklı sanat disiplinlerinden örnekler, çeşitli galerilerle katılımcıların beğenisine sunulacak.

Kanada'nın Saskatoon kentinde ise 21 Eylül'de "Art Now" güzel sanatlar fuarı başlayacak. Yeni yeteneklerin çalışmalarının sergilendiği fuar, bu yıl da yeni yetişen görsel sanatçıların seçkin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konserler

ABD'li müzisyen Chappell Roan 19 ve 21 Eylül'de Londra'da, rock grubu Scorpions 18 Eylül'de Köln'de, Pink Floyd'un kurucularından David Gilmour 20-21 Eylül'de Brighton'da hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li grup Aventura 21 Eylül'de Amsterdam'da, Hint müzisyen Diljit Dosanjh 19 Eylül'de Paris'te, 22 Eylül'de Birmingham'da, ABD'li şarkıcı Melanie Martinez 18 Eylül'de Dublin'de, 20 Eylül'de Birmingham'da sahne alacak.

Metallica 20 ve 22 Eylül'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Judas Priest 19 Eylül'de ABD'nin Milwaukee kentinde, Deep Purple 17 Eylül'de Şili'nin başkenti Santiago'da, Megadeth 22 Eylül'de ABD'nin Cleveland kentinde, Linkin Park ise 22 Eylül'de Hamburg'da konser verecek.

Film Festivalleri

İsveç'in Malmö kentinde 19 Eylül'de "Nordisk Panaroma" film festivali sinemaseverlere kapılarını açacak. Bu yıl 35. kez düzenlenecek festivalde jürinin belirlediği en iyi kısa ve uzun yapımlar, 24 Eylül'deki törende ödüllerine kavuşacak.

"Nashville Film Festivali", ABD'nin Tennessee eyaletinde 19 Eylül'de başlayacak. Jürisinde Jose Rodriguez, Clemence Taillandier, Jasper Basch ve Murtada Elfadl'ın yer alacağı festivalde 14 ayrı kategoride yapımlar yarışacak.

Kanada'nın Calgary kentinde "Calgary Uluslararası Film Festivali", 19 Eylül'de kapılarını sinemaseverlere açacak. Festival kapsamında yaklaşık 200 film gösterime sunulacak.

İspanya'nın en köklü film festivallerinden "San Sebastian Uluslararası Film Festivali", bu yıl 72. kez düzenlenecek. Sinemaseverlerle 20 Eylül'de buluşacak festivalde, özel seçkiye giren 21 film gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Ciaron Davies'in yazıp yönettiği "Grainne Uaile: The Movie" filmi 17 Eylül'de, Jun-Soo Park'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Güney Koreli müzisyen Jungkook'un hayatını anlatan "Jung Kook: I Am Still" belgeseli 18 Eylül'de ABD'de vizyona girecek.

Coralie Fargeat imzalı korku filmi "The Substance", Alexandre Aja'nın yönettiği korku ve gerilim filmi "Never Let Go", Josh Cooley'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi "Transformers One", Chaysen Beacham'ın yönettiği "Polara", Christine Jeffs'in yazıp yönettiği "A Mistake" ve Michael Selditch imzalı belgesel "Happy Clothes: A Film About Patricia Field", 20 Eylül'de ABD sinemalarında olacak.