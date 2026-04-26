Sanatçı Ali Ekber Çiçek, Edremit'te Mezarı Başında Anıldı

(BALIKESİR) - Türk halk müziğinin usta ismi Ali Ekber Çiçek, vefatının 20'nci yılında Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Edremit Belediyesi tarafından sanatçı Ali Çiçek'in Kazdağları eteklerindeki mezarı başında gerçekleştirilen anma programına sanatçının kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, duaların edilmesiyle başladı ardından halk ozanının unutulmaz eserleri seslendirilerek, mezarı başına karanfil ve güller bırakıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Ertaş, Çiçek'i vefatının 20'nci yılında saygı, özlem ve minnetle andıklarını belirtti. Ertaş, Çiçek'in yalnızca bir sanatçı değil, Anadolu'nun kültürel zenginliğini türküleriyle geleceğe taşıyan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Ertaş konuşmasında, özellikle "Haydar Haydar" başta olmak üzere eserleriyle geniş bir coğrafyada iz bırakan Çiçek'in, halk müziğinin evrensel dilini temsil ettiğini ifade ederek, "Ali Ekber Çiçek'in sanatında samimiyet, sadelik ve derin bir insan sevgisi vardır. Bizlere düşen görev, onun mirasına sahip çıkmak ve türkülerini gelecek nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

Sanatçının kızı Ebru Çiçek de "Şükür ki böyle sevenleri, dostları var. Çok mutluyum, çok hüzünlüyüm, gururluyum" ifadelerini kullandı.

Anma programında, sanatçının yakınları ve dostları da Ali Ekber Çiçek ile ilgili anılarını paylaştı.

Programın ardından sanatçının hayrına pilav ve ayran ikramında bulunuldu.