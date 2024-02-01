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Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Yoğun bakımda kalmaya devam edecek - Son Dakika
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Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Yoğun bakımda kalmaya devam edecek

Beyin kanaması geçiren ve peş peşe ameliyat olan başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sanatçının doktoru yaptığı açıklamada "Oluşabilecek risklerden dolayı tedavisine yoğun bakımda devam edilecek" denildi.

01.02.2024 13:11
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Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle özel bir hastanede tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sanatçının son durumuyla ilgili bilgi veren hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Tanrıöğen'in tedavisinin yoğun bakımda süreceğini belirtti.

ACİL MÜDAHALE SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, 26 Ocak Cuma günü baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayeti üzerine, sanatçının beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edildiğini belirtti. Girişimsel nöroradyoloji uzmanı Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk ve ekibi tarafından acilen yapılan müdahale sonrası Tanrıöğen yoğun bakım servisine alındı.

Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

BEYİN ALANINDA UZMAN HEKİMLER TAKİP EDİYOR

Açıklamada, 29 Ocak Pazar günü beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilen Tanrıöğen'e, beyin cerrahisi ekibi tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapıldığına değinildi. Sanatçı Tanrıöğen'in tedavisine, yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edildiği de belirtildi. Klinik durumu stabil olan Settar Tanrıöğen'in tedavisinin, bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, yoğun bakım ünitesinde süreceği de vurgulandı.

Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Sanatçı Settar Tanrıöğen\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Yoğun bakımda kalmaya devam edecek
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sanatçı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Yoğun bakımda kalmaya devam edecek - Son Dakika
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