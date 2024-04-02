YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi İstanbul'da açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi İstanbul'da açılıyor

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan\'ın \'IMOGA\'nın Ölümsüzleri\' sergisi İstanbul\'da açılıyor

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

02.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı "IMOGA'nın Ölümsüzleri" sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sergide Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner, Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu'nun baskı resimleri ve fotoğrafları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekcan, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesinin (İMOGA) imece ruhuyla hayat bulan bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Burada sanatçıların ellerinin ve yüreklerinin izini sürersiniz, kokusunu duyarsınız. İnsan emeği ve insana sevgi var IMOGA'nın mayasında." ifadelerini kullandı.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi İstanbul'da açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak POCO modellerini açıkladı
    17:10 Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak POCO modellerini açıkladı

    Xiaomi, geçtiğimiz sene tanıttığı Android tabanlı HyperOS için dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. İkinci çeyrekte HyperOS güncellemesi alacak POCO modelleri açıklandı. Yeni sürümle birlikte daha fazla özelleştirme ve depolama avantajı sunulacak.

  • Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı
    17:10 Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

    Nothing şirketi, akıllı telefon pazarında yeni modeli Phone 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun özellikleri arasında Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, gelişmiş LED ışıklar ve köşeli tasarım yer alıyor. Fiyatının 480 ila 540 dolar arasında olması beklenen Phone 3'ün tanıtım tarihi henüz bilinmiyor.

  • WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor
    17:10 WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.

  • Fahrettin Altun, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
    17:10 Fahrettin Altun, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Altun, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

  • Bahar Mevsimi Sağlık Sorunları ve Önlemler
    17:09 Bahar Mevsimi Sağlık Sorunları ve Önlemler

    Havaların ısınması ve doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte, bahar mevsimi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Alerjik reaksiyonlar, alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi durumlar baharın gelmesiyle birlikte artış gösteriyor. Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması, ev ve araçların iyi havalandırılması, maske kullanımı, burun yıkama ve uygun tedaviler önemli önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, C vitamini alımı, yeterli su tüketimi, omega-3 kaynaklarına yönelme, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, stres yönetimi, az ve sık yemek, bol su tüketimi gibi yaşam tarzı düzenlemeleri de bağışıklık sistemini desteklemek için önemli. Bahar hastalıklarının uzaması durumunda doktora başvurulması gerekiyor.

  • Niğdeli Sporcu Emine Kılınç, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
    17:09 Niğdeli Sporcu Emine Kılınç, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

    Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Niğdeli sporcu Emine Kılınç, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kg kategorisinde mücadele edecek. Sporcumuz ve antrenörü Abdurrahman Özben'e başarılar diliyoruz.

  • Samsun'da Sahte Para Sürmekten 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
    17:09 Samsun'da Sahte Para Sürmekten 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

    Samsun'da piyasaya sahte para sürmek suçundan hakkında dava açılan bir kişi yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Indiana'da Elektrikli Araçları Kablosuz Şarj Eden Otoyol Projesi Kamyonlar İçin Test Edilecek
    17:09 Indiana'da Elektrikli Araçları Kablosuz Şarj Eden Otoyol Projesi Kamyonlar İçin Test Edilecek

    Indiana'da Purdue Üniversitesi'nin mühendislik ekibi tarafından yürütülen bir proje kapsamında, elektrikli araçların otoyollarda seyir halindeyken kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlayacak bir sistem geliştiriliyor. Bu projenin bir aşaması olarak, kamyonlar için kablosuz şarj sisteminin ne ölçüde güç verebileceği ölçülecek. Test için Cummins Inc. tarafından sağlanan bir elektrikli kamyon kullanılacak ve önümüzdeki birkaç yıl içinde eyaletler arası yolların bir kısmına bu kablosuz şarj sistemi kurulması hedefleniyor.

  • Erzurum'da 206 sandık için itiraz
    17:08 Erzurum'da 206 sandık için itiraz

    Erzurum'un Aziziye, Karaçoban ve Çat ilçelerinde toplam 206 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye ilçesinde 155, Karaçoban ilçesinde 35 ve Çat ilçesinde 16 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını açıkladı. İtirazın sebebi olarak geçersiz oylar ve tutanaklarda hata olduğu gösterildi. İlçe seçim kurulu başvuruyu değerlendirmeye alacak.

  • Zonguldak Kömürspor, Bursaspor maçına odaklandı
    17:07 Zonguldak Kömürspor, Bursaspor maçına odaklandı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Barış Şeref gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları ve çift kale maçlar yaparak maça hazırlandı.

  • Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi
    17:07 Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi

    Mahalli İdareler Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, Tanju Özcan 53 bin 881 oy alarak Bolu Belediye Başkanı seçildi. Özcan, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Bolu halkının desteğini ifade etti.


16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:30 İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangın yerinden dehşete düşüren görüntüler
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 17:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi İstanbul'da açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement